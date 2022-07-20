Новая глава бельгийского МИД посещала оккупированный Крым и говорила, что "ездила в россию"

Новоиспеченная глава МИД Бельгии Аджа Лябиб посещала оккупированный Крым. Политик вскользь назвала Крым российским и перед ее назначением "почистили" статью в Википедии по поводу визита на аннексированный полуостров.

Бельгийский министр побывала в Севастополе и Ялте

Аджа Лябиб в статусе телеведущей и журналистки побывала в Крыму в июле 2021 года. Об этом свидетельствуют ее сообщения в социальных сетях и комментарии на телевидении.

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В инстаграмме министра 24 июля 2021 появилось сообщение о Севастополе. "Прибытие в залив Севастополя, странное место, не правда ли?", – писала она.



Сообщение Лябиб о Севастополе в 2021 году / Скриншот из инстаграмма министра

Также журналисты установили, что бельгийская чиновница приезжала в Крым на фестиваль "Глобальные ценности", организуемый Севастопольским академическим российским драматическим театром имени Луначарского.



Лябиб посетила фестиваль в Севастополе / Скриншот из фейсбука министра

В 2021 году фестиваль проходил 23 – 25 июля. Лябиб обозначили в сообщении в фейсбуке, которое она также распространила на собственной странице, добавив комментарий "Интенсивные моменты создания". В инстаграмме бельгийского министерства есть фрагменты хореографического выступления этого фестиваля.

Кроме того, сообщается, что на телевидении Лябиб, комментируя поездку в Крым, говорила, что фестиваль – основная цель визита.

В ее фейсбуке есть серия фото из Ливадийского дворца с экспозицией о Ялтинской конференции и с дачи Чехова в Ялте. Сообщения были опубликованы 26 – 28 июля.



Глава МИД Бельгии побывала в Ялте / Фото с фейсбука Лябиб

Что Лябиб говорила о визите в оккупированный Крым

В эфире RTBF Лябиб спросили, возвращалась ли она из Украины или из россии. Она уклонялась от прямого ответа, однако сказала, что в аэропорту Симферополя требуется российская виза.

Это может указывать на то, что она попала в Крым через нарушение законов Украины. Впрочем, точной информации о том, попала ли Лябиб в Крым с нарушением, или через "Чонгар" – нет.

Отвечая на вопрос о Крыме, Лябиб включила прямой речью комментарий прохожего-россиянина из бухты Севастополя, который сказал, что "в Крыму всегда была русская культура и никакой связи с украинской культурой".

Конечно, ответ был бы другим, если бы я протянула микрофон крымскому татарину или украинцу,

– отметила Лябиб.

В этом же эфире, как заметили журналисты, министр вскользь использует фразу, что ездила "в россию", имея в виду фестиваль в Крыму.

Бельгийский политик, депутат Нового фламандского альянса (N-VA) Петер де Роовер обратил внимание, что страницу об Адже Лябибе в Википедии отредактировали перед ее назначением.

По его словам, 15 июля было удалено о поездке в Ливан и россию в 2021 году. Речь идет о том, что визит в Крым был назван поездкой в россию, а не в Украину.



Петер де Роовер раскритиковал Лябиб в твиттере / Скриншот

Лябиб уже ответила на обвинения бельгийского депутата. В твиттере она написала, что поездка в Крым являлась частью ее журналистской работы.