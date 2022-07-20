Бельгійська міністерка побувала у Севастополі та Ялті

Аджа Лябіб у статусі ще телеведучої та журналістки побувала в Криму у липні 2021 року. Про це свідчать її дописи у соціальних мережах та коментарі на телебаченні.

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В інстаграмі міністерки 24 липня 2021 року з'явився допис про Севастополь. "Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?", – писала вона.



Допис Лябіб про Севастополь у 2021 році / Скриншот з інстаграму міністерки

Також журналісти встановили, що бельгійська чиновниця приїздила до Криму на фестиваль "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського.



Лябіб відвідала фестиваль у Севастополі / Скриншот з фейсбуку міністерки

У 2021 році фестиваль відбувався 23 – 25 липня. Лябіб позначили у дописі у фейсбуці, який вона також поширила на власну сторінку, додавши коментар "Інтенсивні моменти творення". В інстаграмі бельгійської міністерки є фрагменти хореографічного виступу з цього фестивалю.

Окрім того, повідомляється, що на телебаченні Лябіб, коментуючи поїздку в Крим, говорила, що фестиваль – основна мета візиту.

У її фейсбуці є серія фото з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті. Дописи були опубліковані 26 – 28 липня.



Глава МЗС Бельгії побувала у Ялті / Фото з фейсбуку Лябіб

Що Лябіб говорила про візит до окупованого Криму

В ефірі RTBF Лябіб запитали, чи вона поверталася з України чи з росії. Вона ухилялася від прямої відповіді, однак сказала, що в аеропорту Сімферополя потрібна російська віза.

Це може вказувати на те, що вона потрапила до Криму з порушення законів України. Втім, точної інформації про те, чи Лябіб потрапила у Крим з порушенням, чи через "Чонгар" – немає.

Відповідаючи на питання про Крим, Лябіб увімкнула прямою мовою коментар перехожого-росіянина з бухти Севастополя, який сказав, що "в Криму завжди була російська культура і жодного зв’язку з українською культурою".

Звісно, відповідь була би іншою, якби я простягнула мікрофон кримському татарину або українцю,

– зазначила Лябіб.

У цьому ж ефірі, як помітили журналісти, міністерка побіжно використає фразу, що їздила "у росію", маючи на увазі фестиваль у Криму.

Бельгійський політик, депутат Нового фламандського альянсу (N-VA) Петер де Роовер звернув увагу, що сторінку про Аджу Лябіб у Вікіпедії відредагували перед її призначенням.

За його словами, 15 липня було видалено про поїздку до Лівану та росії у 2021 році. Йдеться про те, що візит до Криму був названий поїздкою до росії, а не в Україну.



Петер де Роовер розкритикував Лябіб у твітері / Скриншот

Лябіб уже відповіла на звинувачення бельгійського депутата. У твітері вона написала, що поїздка до Криму була частиною її журналістської роботи.