Клеверли призвал Сунака оставить его в должности после появления информации о возможном назначении главой Министерства обороны. Британские СМИ описывают призыв Клэверли как "необычное" публичное обращение.

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Клеверли хочет сохранить должность главы МИД Британии

"Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно вы, премьер-министр, я очень хочу остаться на своем месте... Я очень хочу остаться в должности министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я думаю, что это важная работа", – сказал он.

Министр, который поддерживает быстрое вступление Украины в НАТО, подчеркнул, что любит свою работу и думает, что хорошо ее выполняет.

Если меня когда-нибудь в будущем вытащат, вы увидите следы от ногтей на паркетном полу в моем кабинете,

– добавил Клеверли.

The Guardian пишет, что комментарии Клеверли являются отходом от обычной министерской практики не комментировать кадровые перестановки.

Обращение главы МИД, как пишет издание, придает дополнительный вес сообщениям о том, что Сунак намерен сделать большие изменения в своей команде перед выборами в следующем году.

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