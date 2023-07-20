Клеверли призвал Сунака оставить его в должности после появления информации о возможном назначении главой Министерства обороны. Британские СМИ описывают призыв Клэверли как "необычное" публичное обращение.
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Клеверли хочет сохранить должность главы МИД Британии
"Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно вы, премьер-министр, я очень хочу остаться на своем месте... Я очень хочу остаться в должности министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я думаю, что это важная работа", – сказал он.
Министр, который поддерживает быстрое вступление Украины в НАТО, подчеркнул, что любит свою работу и думает, что хорошо ее выполняет.
Если меня когда-нибудь в будущем вытащат, вы увидите следы от ногтей на паркетном полу в моем кабинете,
– добавил Клеверли.
The Guardian пишет, что комментарии Клеверли являются отходом от обычной министерской практики не комментировать кадровые перестановки.
Обращение главы МИД, как пишет издание, придает дополнительный вес сообщениям о том, что Сунак намерен сделать большие изменения в своей команде перед выборами в следующем году.
Бен Уоллес покидает Минобороны Британии
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на днях подтвердил, что принял решение покинуть свой пост в ближайшие месяцы.
- Он заявил, что это произойдет, когда премьер-министр Риши Сунак будет проводить очередные перестановки в правительстве.
- Политик также не выставит свою кандидатуру на следующих парламентских выборах. Уоллес отметил, что не будет досрочно отказываться от депутатского мандата, чтобы не пришлось проводить довыборы в его округе.
- Интересно, что за полтора года в Британии сменились три премьер-министра, однако Уоллес сохранял свой пост в каждом правительстве.