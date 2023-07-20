Клеверлі закликав Сунака залишити його на посаді після появи інформації про можливе призначення главою Міністерства оборони. Британські ЗМІ описують заклик Клеверлі як "незвичне" публічне звернення.

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Клеверлі хоче зберегти посаду глави МЗС Британії

"Якщо хтось у Великій Британії дивиться, слухає, особливо ви, прем'єр-міністр, я дуже хочу залишитися на своєму місці... Я дуже хочу залишитися на посаді міністра закордонних справ. Це робота, яку я люблю, я думаю, що це важлива робота", – сказав він.

Міністр, який підтримує швидкий вступ України в НАТО, наголосив, що любить свою роботу і думає, що добре її виконує.

Якщо мене колись у майбутньому витягнуть, ви побачите сліди від нігтів на паркетній підлозі в моєму кабінеті,

– додав Клеверлі.

The Guardian пише, що коментарі Клеверлі є відходом від звичайної міністерської практики не коментувати кадрові перестановки.

Звернення глави МЗС, як пише видання, надає додаткової ваги повідомленням про те, що Сунак має намір зробити великі зміни у своїй команді перед виборами наступного року.

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