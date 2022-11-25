Путин хочет усугубить кризис, зима ему на руку, – глава МИД Британии рассказал, как Лондон поможет

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новом пакете поддержки Украины и подчеркнул, что Лондон поможет пережить зиму.

Россия захочет использовать зиму против Украины

Джеймс Клеверли во время брифинга в Киеве еще раз подтвердил, что Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Безусловно, всем понятно, что с наступлением зимы Путин продолжает пытаться взломать решимость Украины своими жестокими нападениями на мирных жителей, больницы и энергосистему. Россия терпит поражение. Великобритания стоит бок о бок с Украиной,

– заверил Джеймс Клеверли.

Но отметил, что сегодня он увидел силу и устойчивость украинского народа и украинского правительства. "У меня нет сомнений, что Украина продолжит оборону от этой неспровоцированной агрессии".

Великобритания поможет пережить зиму

Министр напомнил, что в ноябре Великобритания выделила 15 миллионов фунтов на оборонный пакет помощи Украине. И, безусловно, эта поддержка будет и по другим направлениям. Кроме того, британский глава МИД отметил, что его страна поможет Украине пережить эту зиму.

Сегодня я объявляю дополнительное выделение финансовой помощи для поддержания устойчивости Украины, а также помощь на восстановление городов и населенных пунктов, которые были деоккупированы.

Великобритания направит еще 35 авто, включая 24 карета "скорой" и шесть бронемашин.

Также Лондон выделяет еще 5 миллионов фунтов стерлингов на зерновое соглашение, возглавляемое Украиной.

Главное о визите главы МИД Британии в Украину

Государственный секретарь иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Киев 25 ноября, чтобы встретиться с руководством Украины.

Он также анонсировал новый пакет поддержки, который будет включать 3 миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов США) на помощь в восстановлении инфраструктуры, в том числе школ и приютов, разрушенных с начала войны.

Средства будут направлены на поддержку жертв сексуального насилия во время российской агрессии.

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