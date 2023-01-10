Во время визита, который сначала держался в секрете по соображениям безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

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Бербок в Харькове сопровождали Кулеба и Макеев

Этот город является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине,

– сказала Бербок.

Она подчеркнула, что народ Украины должен "знать, что он может рассчитывать на нашу солидарность и нашу поддержку".

Сообщается, что поддержка от Германии включает зимнюю помощь генераторами, топливом и одеялами, а также "другие поставки оружия, которые нужны Украине, чтобы освободить своих сограждан, которые все еще страдают от террора российской оккупации".

Бербок и Кулеба в Харькове / Фото с твиттера Кулебы

Бербок отметила перспективы Украины в ЕС. Она сказала, что важно, чтобы "даже этой военной зимой мы не упускали из виду место Украины в нашей европейской семье".

Бербок посетила разрушенную Салтовку и детей в больнице

Глава МИД Германии встретилась с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым и мэром Харькова Игорем Тереховым. Бербок посетила разрушенную россиянами подстанцию, которую оккупанты атаковали 15 раз.

Министр побывала в детской больнице №16, где привезла презенты детям, которых лечат. Бербок осмотрела северо-восточный район Салтовки, сильно пострадавший от российских атак.

Бербок посетила Харьков в сопровождении Кулебы / Фото с твиттера Кулебы

В настоящее время глава немецкого МИД уже находится на обратном пути.

Дмитрий Кулеба тоже сообщил, что Бербок посетила, "где Россия причинила огромные страдания".

Харьков теперь символ успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь будет поступать и дальше,

– написал Кулеба.