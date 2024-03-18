Это книга ужасов, - Бербок сделала заявление после того, как прочитала отчет ООН о преступлениях россиян

Партнеры Украины продолжают поддерживать наше государство в противостоянии в полномасштабной войне России. В частности, в Германии призывают не прекращать помогать и отмечают, что Россия пытает наших пленных.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что все, кто говорит о возможном замораживании войны, должны ознакомиться с докладом ООН о военных преступлениях российской армии в Украине. Она перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе подчеркнула, что Берлин поддерживает как можно скорее использование доходов от замороженных активов России, чтобы украинские военные смогли освободить оккупированные территории, передает корреспондентка 24 Канала.

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Это книга ужасов

По словам министра, Германия защищает международное право, поэтому сейчас выступает именно за передачу доходов от заблокированных денег России. Эти средства должны быть направлены на военные нужды Украины.

Бербок также ответила тем, кто призывает перестать поддерживать Украину. Она посоветовала таким людям ознакомиться с последним докладом ООН о военных преступлениях российских солдат в Украине.

Этот отчет читается как книга ужасов. Тот, кто прочитает этот доклад, по моему мнению, не будет снова говорить о возможном замораживании конфликта, потому что доклад четко дает понять, что означает замораживание для всех людей, которые все еще вынуждены жить под российским контролем, под российским насилием каждый день и, прежде всего, каждую ночь,

– сказала немецкий министр.

Она процитировала слова украинки с оккупированной территории, которая говорит, что хуже всего в оккупации – это ночь, поскольку люди не знают, не придут ли российские солдаты снова, чтобы их изнасиловать.

На фоне этого Бербок призвала министров согласовать использование доходов от заблокированных активов России, чтобы украинцы под оккупацией наконец были освобождены.

Отчет ООН о пытках в плену