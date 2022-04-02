Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим коллегой из Японии Хаяши Йошимасом. Важный и сложный разговор глава МИД Японии решил разбавить трогательным моментом.

Он вручил нашему министру рисунки детей Японии, адресованные защитникам Украины. Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем инстаграме.

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Дети Японии передали рисунки защитникам Украины

Дети, не только украинские, но и во всем мире, переживают сегодняшнюю ситуацию в Украине по-своему. Большинство из них в поддержку Украины создают рисунки. Так поступили и дети из Японии.

Это был трогательный момент нашей встречи, на которой мы говорили о санкциях и другой поддержке Украины. Все будет хорошо. Не сразу, но обязательно будет,

– подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел также добавил, что обязательно передаст их нашим защитникам.

Глава МИД Японии передал Кулебе рисунки японских детей защитникам Украины / Фото из инстаграма Кулебы

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