Заигрывание с США, любовница или коррупционный скандал: почему исчез глава МИД Китая

Глава МИД Китая Цинь Ган уже месяц не появляется на публике, из-за чего поездку в Пекин отменил его британский коллега Джеймс Клеверли. Цинь Ган исчез после встречи с российскими представителями еще в конце июня. В Китае так и не объяснили, где министр.

Журналист 24 Канала Алексей Печий попытался проанализировать, почему Цинь Ган не появляется на публике уже месяц. Все версии, от скандала с любовницей до заигрывания с США, читайте дальше в материале.

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В Пекине предпочитают не вспоминать о Цинь Гане

Накануне стало известно, что после больших турне в Пекин европейских чиновников весной Китай в этом месяце планировал посетить и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Но в МИД Британии отложили запланированную поездку Клеверли из-за загадочного исчезновения министра иностранных дел Китая Цинь Гана.

Издание Bloomberg сообщает, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган уже месяц не появляется в публичном пространстве. Источники отмечают, что обе страны рассматривают альтернативные даты визита Клеверли, но о Цинь Гане в Пекине предпочитают не упоминать.

Сегодня МИД Китая наконец-то отреагировал на исчезновение своего главы. Представительница внешнеполитического ведомства Мао Нин вдруг довольно коротко заявила, что у нее нет никакой информации о местонахождении Цинь Гана.

Цинь, которого считают достаточно близким к главе КНР Си Цзиньпину, в последний раз появлялся на публике 25 июня, о чем сообщается на сайте МИД Китая.

В течение следующего месяца о нем нет никаких известий. Он пропустил ежегодную встречу министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая проходила в Джакарте 11 – 15 июля.

Вместо него в форуме принимал участие глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, что не совсем соответствует его статусу. Тогда в МИДе Китая заявили, что у министра проблемы со здоровьем.

Основные версии, почему исчез Цинь Ган

Продолжительное отсутствие информации о состоянии Циня и месте его пребывания повлекло за собой большое количество слухов. Общественность и китайские СМИ активно обсуждают куда девался Цинь Ган.

Если проанализировать китайские непартийные СМИ, то среди основных теорий сейчас можно выделить сразу несколько.

Теории исчезновения Цинь Гана проанализировали авторы глобальной платформы Global Times. Исчезновение Цинь Гана власти Китая связывают с проблемами со здоровьем.

Однако эта теория не пользуется популярностью среди китайцев. Дело в том, что китайские власти не предоставили никаких доказательств или хотя бы конкретики того, что произошло с министром. На фоне такой неопределенности стали обсуждаться другие теории.

Во-первых, это проблемы со здоровьем.

Во-вторых, моралисты из КПК предполагают, что причиной отстранения может быть даже любовница Цинь Гана. Ему приписывают внебрачную связь с репортером Phoenix TV Фу Сяотянь.

В-третьих, речь может идти о коррупционном расследовании. Мол, состояние репортерки, которую называют любовницей Цинь Гана, якобы заинтересовали следователей Китая. На фоне этого предполагается, что его могли вовлечь в расследование, а в таком случае исчезновение означает, что он в закрытом режиме находится под следствием.

Но наиболее интересна теория о том, что исчезновение Цинь Гана связано с борьбой за власть в Китае. Сообщается, что якобы именно Ван И, ныне выступающий вместо Цинь Гана, мог убрать из виду главу МИД Китая.

Кто и почему мог убрать Цинь Гана

Конечно это всего лишь предположение, но именно теория о том, что Ван мог убрать Цинь Гана заслуживает отдельного внимания. Дело в том, что последний раз Цинь Ган был замечен на публике 25 июня, когда провел встречу в Пекине с чиновниками Шри-Ланки, Вьетнама и России.

Конечно, можно предположить, что Цинь Ган дал понять России, что Китай не будет выполнять все их прихоти и потому он вдруг исчез. Но на самом деле нужно посмотреть глубже.

За неделю до своего исчезновения, а именно 18 июня, глава МИД Китая Цинь Ган встретился в Пекине с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

В Госдепе затем заявляли, что Блинкен, ставший первым госсекретарем США, посетившим Китай в течение последних пяти лет, провел "откровенные, содержательные и конструктивные переговоры" с Цинем. Об этом тогда сообщил спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

В тот же день помощница министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин написала твит, в котором выразила надежду, что встреча поможет вернуть китайско-американские отношения к тому, о чем два президента договорились на Бали, имея в виду встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20.

Неприветливым к Блинкену оказался именно глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, который откровенно давал понять, что восстановление нормальных отношений между США и Китаем – маловероятно, пока Вашингтон не пойдет на уступки.

Следует обратить внимание, что следующие визиты в Пекин американских высокопоставленных чиновников, министра финансов США Джанет Йеллен и спецпредставителя президента по вопросам климата Джона Керри, проходили уже без присутствия министра иностранных дел Цинь Гана.

Цень Гана обвиняют в заигрывании с США

Итак, уже звучит предположение, что Цинь Ган начал слишком сильно сближаться с американцами и ястребам в Коммунистической партии это не понравилось.

Дело в том, что Цинь Гана называют заигрывающим с США. Однако предполагается, что такую позицию ему навязала правящая партия для такой себе игры в хорошего и плохого полицейского в диалоге с США.

Тем не менее Цинь Ган – бывший посол Китая в США и именно он был назначен министром иностранных дел Китая в конце 2022 года после съезда Компартии Китая.

Но, похоже, что не зря уже месяц вместо Цинь Гана все внешнеполитические встречи проводит именно глава Канцелярии Компартии по иностранным делам Ван И.

Именно Ван И занимал должность министра иностранных дел Китая с 2013 года и вдруг симпатия Си перешла на Цинь Гана. Именно Ван И считался сторонником жесткой политики в отношении США.

Все же следует признать еще одну деталь – внешнюю политику Китая определяет все же Коммунистическая партия, а точнее руководящая комиссия по иностранным делам при ЦК КПК, где главой является Ван И.

Хотя, во время назначения Цинь Гана все же звучало мнение, что якобы так называемая эпоха "дипломатии боевых волков" Ван И заканчивается, и риторика китайского МИД станет более сдержанной, особенно в отношении США. Но, похоже, все возвращается к истокам.