Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, обратив внимание на то, что в своем интервью Ван И озвучил все то, что звучит из Кремля, сказал даже об "устранении первопричин конфликта", ядерном оружии, дружбе с Россией.

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Что хочет показать Китай по отношению к России?

Клочок отметил, что сейчас появляется информация о том, что в Москву может приехать и сам китайский лидер Си Цзиньпин. Он не исключает, что это может произойти, а тезисы, которые озвучил Ван И, с его слов, указывают на то, что Китай занял абсолютно одинаковую позицию с Россией.

Китайцам сейчас затягивание россиянами войны очень выгодно. Есть версия, что Китай вообще не хочет завершения войны, потому что ему важна слабая Россия. В определенной степени это так,

– озвучил Клочок.

Сейчас Китай оказался в ситуации, когда он вынужден говорить то же, что и Кремль, поскольку, со слов руководителя Центра общественной аналитики, вопрос движется к прекращению боевых действий. Одновременно с этим китайцам выгодно это говорить, потому что они таким образом демонстрируют, что Россию от них никто не сможет забрать.

"Сближение Трампа и Путина, то есть США и России, поиск у них общих интересов – это как раз история о том, чтобы оторвать сегодня Россию от Китая", – отметил Клочок.

С чем связан визит Ван И в Москву?

До того времени, пока Путин мог сам манипулировать Трампом (заявления о том, что он молился за него в церкви, передача ему портрета, затягивание войны), то Китай не нужен был. За этот период никто оттуда не прилетал в Москву. А как только Трамп дважды заявил о том, что он предупреждает Путина, что если тот не прекратит огонь, ему будет плохо, то внезапно прилетел из Китая Ван И.

Подходящий момент в очередной раз показать, что партнерство Китая и России, в том числе с участием Северной Кореи, это условный союз для противостояния Западу. А вот Путин сам не может уже справиться с давлением Трампа. Это очевидно. Я считаю, что визит Ван И связан именно с этим,

– заметил Клочок.

Эта встреча имела целью показать, что в арсенале Путина есть еще патроны, которыми он может демонстрировать свою силу перед Соединенными Штатами Америки. Сейчас, по словам Клочко, стоит ожидать соответствующий шаг от США. Он отметил, что важно, чтобы они публично проявили солидарность и единство с Европой. В определенной степени оно есть, например, это касается санкционной политики.

Трамп не давил на ЕС, чтобы он отменил санкции против России, хотя Европа сказала, что готова присоединиться к снятию ограничений с сельскохозяйственного сектора страны-агрессора. Однако эти действия должны были происходить синхронно с США, если бы Россия прекратила огонь. Руководитель Центра общественной аналитики подытожил, что сегодня у Кремля не так много аргументов в противостоянии с Белым домом.

Отметим, политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что Китай понимает игру Путина и заинтересован в том, чтобы его режим существовал долго, и объяснил почему. Все мирные инициативы Пекина политтехнолог назвал дипломатическими играми.