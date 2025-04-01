Глава МИД объяснил, на каком этапе сейчас работа с соглашением об ископаемых с США
- Украина и США начали консультации по новому тексту соглашения о полезных ископаемых, предложенного американской стороной.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что участие крупного американского бизнеса является вкладом в безопасность Украины.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина начала консультации по тексту соглашения об ископаемых, которое предложила американская сторона. Он согласился, что присутствие крупного американского бизнеса в Украине является вкладом в безопасность страны.
Украина получила новый текст соглашения с США. Об этом сообщает 24 Канал.
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На каком этапе соглашение о полезных ископаемых
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина и США провели первый раунд консультаций по новому варианту соглашения о недрах.
По его словам, МИД Украины 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны.
"Мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций ... Мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", – отметил Сибига
Текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее посильное присутствие мощного американского бизнеса – это также вклад в инфраструктуру безопасности Украины. Это всегда важно,
– заявил глава МИД.
Напомним, Президент Зеленский заявил, что не подпишет документ, если он будет угрожать вступлению Украины в ЕС, и подчеркнул, что военная помощь США не должна рассматриваться как долг. Между тем Дональд Трамп обвинил Киев в попытке отказаться от соглашения и пригрозил последствиями в случае его неподписания.