Мы сможем противостоять агрессии РФ: Кулеба сказал, что изменит "Люблинский треугольник"
Глава МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что объединение в "Люблинский треугольник" позволит противостоять дезинформации и всем сопутствующим методам агрессии России.
В интервью изданию "Главком" глава Министерства иностранных дел заявил, что создание "Люблинского треугольника" между Польшей, Литвой и Украиной позволит противостоять агрессивной политике Кремля, в частности дезинформации.
Мы также сможем эффективно противостоять агрессивной российской политике, так как все три страны не имеют иллюзий относительно действий и намерений Кремля. Не только в военном измерении, но и в измерении дезинформации и всех сопутствующих методов агрессии,
– сказал Кулеба.
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Глава МИД выделяет отдельными блоками экономическое и военное взаимодействие.
Отдельный блок взаимодействия – это торговля, инвестиции и инфраструктурные проекты. Три страны, которые имеют выход к трем морям, 83 миллиона населения, почти 770 миллиардов долларов совокупного ВВП и 981 тысяча квадратных километров территории, имеют огромный экономический и политический потенциал,
– подчеркнул министр иностранных дел.
Кулеба подчеркнул, что три стран-участниц уже объединяют ассамблея трех парламентов и совместное военное подразделение – Литполукрбриг на 3,5 тысячи военнослужащих. А потому, по словам министра, "Люблинский треугольник" – это не очередная политическая декларация для красного словца.