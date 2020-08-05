Глава МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что объединение в "Люблинский треугольник" позволит противостоять дезинформации и всем сопутствующим методам агрессии России.

В интервью изданию "Главком" глава Министерства иностранных дел заявил, что создание "Люблинского треугольника" между Польшей, Литвой и Украиной позволит противостоять агрессивной политике Кремля, в частности дезинформации.

Мы также сможем эффективно противостоять агрессивной российской политике, так как все три страны не имеют иллюзий относительно действий и намерений Кремля. Не только в военном измерении, но и в измерении дезинформации и всех сопутствующих методов агрессии,

– сказал Кулеба.

Важно Украина пригласила Беларусь на встречу "Люблинского треугольника"

Глава МИД выделяет отдельными блоками экономическое и военное взаимодействие.

Отдельный блок взаимодействия – это торговля, инвестиции и инфраструктурные проекты. Три страны, которые имеют выход к трем морям, 83 миллиона населения, почти 770 миллиардов долларов совокупного ВВП и 981 тысяча квадратных километров территории, имеют огромный экономический и политический потенциал,

– подчеркнул министр иностранных дел.

Кулеба подчеркнул, что три стран-участниц уже объединяют ассамблея трех парламентов и совместное военное подразделение – Литполукрбриг на 3,5 тысячи военнослужащих. А потому, по словам министра, "Люблинский треугольник" – это не очередная политическая декларация для красного словца.

Напомним, Польша, Литва и Украина основали "Люблинский треугольник" еще 28 июля.