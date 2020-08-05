Голова МЗС Дмитро Кулеба запевняє, що об'єднання в "Люблінський трикутник" дозволить протистояти дезінформації та всім супутнім методам агресії Росії.

У інтерв'ю виданню Главком голова Міністерства закордонних справ заявив, що створення "Люблінського трикутника" між Польщею, Литвою та Україною дозволить протистояти агресивній політиці Кремля, зокрема дезінформації.

Ми також зможемо ефективно протистояти агресивній російській політиці, адже всі три країни не мають ілюзій щодо дій та намірів Кремля. Не лише у військовому вимірі, але й у вимірі дезінформації та всіх супутніх методів агресії,

– сказав Кулеба.

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Голова МЗС виділяє окремими блоками економічну та військову взаємодію.

Окремий блок взаємодії – це торгівля, інвестиції та інфраструктурні проєкти. Три країни, які мають вихід до трьох морів, 83 мільйони населення, майже 770 мільярдів доларів сукупного ВВП та 981 тисячі квадратних кілометрів території, мають величезний економічний та політичний потенціал,

– наголосив міністр закордонних справ.

Кулеба підкреслив, що три країни-учасниці вже об'єднують асамблея трьох парламентів і спільний військовий підрозділ – Литполукрбриг на 3,5 тисячі військовослужбовців. А тому, за словами міністра, "Люблінський трикутник" – це не чергова політична декларація для красного слівця.

Нагадаємо, Польща, Литва та Україна заснували "Люблінський трикутник" ще 28 липня.