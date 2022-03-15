Глава МИД Турции едет в Москву, а затем – в Киеве
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поедет в Россию и Украину. Сначала он проведет встречу с Сергеем Лавровым.
Об этом сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что в Антальйском дипломатском форуме, который длился три дня, приняли участие 17 государств, главы правительств, 80 министров и 39 представителей международных организаций из 75 разных стран.
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Встреча министров иностранных дел России и Украины вместе с нашим министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, несомненно, была самым громким событием. Этот контакт был очень важен с точки зрения открытия дверей для дипломатии и диалога.
– сказал Эрдоган.
Он добавил, что министр иностранных дел Турции проведет переговоры завтра, 16 марта, в Москве и отправится в Украину в четверг 17 марта. Эрдоган отметил, что это усилия Турции по достижению прекращения огня и мира на встрече с обеими сторонами.
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