Глава МИД Турции едет в Москву, а затем – в Киеве

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поедет в Россию и Украину. Сначала он проведет встречу с Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что в Антальйском дипломатском форуме, который длился три дня, приняли участие 17 государств, главы правительств, 80 министров и 39 представителей международных организаций из 75 разных стран.

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Встреча министров иностранных дел России и Украины вместе с нашим министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, несомненно, была самым громким событием. Этот контакт был очень важен с точки зрения открытия дверей для дипломатии и диалога.

– сказал Эрдоган.

Он добавил, что министр иностранных дел Турции проведет переговоры завтра, 16 марта, в Москве и отправится в Украину в четверг 17 марта. Эрдоган отметил, что это усилия Турции по достижению прекращения огня и мира на встрече с обеими сторонами.

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