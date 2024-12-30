Глава МИД Украины встретился с новым сирийским лидером

Глава МИД Украины Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой в Дамаске.

Об этом сообщает 24 Канал. Так, сначала о встрече сообщило издание Al Arabiya, телевидение Сирии и Reuters, а впоследствии эту информацию подтвердили и в МИД Украины.

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Сибига прибыл с визитом в Сирию

Украинская делегация во главе с главой МИД Андреем Сибигой в понедельник, 30 декабря, находится с визитом в Сирии. Украинский министр уже встретился в Дамаске с фактическим лидером Сирии и лидером движения "Хаят Тахрир аш-Шам" Ахмедом аль-Шараа.

Глава МИД Украины встретился с лидером Сирии: смотрите видео (Кадры предоставлены МИД Украины)

Известно, что в состав украинской делегации также вошли министр сельского хозяйства Николай Сольский и специальный представитель президента Украины.

Пока других деталей встречи не сообщали.

Встреча Сибиги и Ахмеда аль-Шараа / Фото, предоставлены 24 Каналу от МИД Украины

Ранее Украина отправила 500 тонн пшеничной муки в Сирию в рамках программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой. Зеленский отметил, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей, или 167 тысяч человек. Каждый пакет из гуманитарного груза весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.

Напомним, что диктаторский режим правления Асадов пал 8 декабря, когда повстанцы взяли под свой контроль столицу Сирии Дамаск. Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать новое гражданское правительство. Временным премьер-министром Сирии назначили Мухаммеда аль-Башира, а Ахмед аль-Шараа – стал новым фактическим лидером страны.