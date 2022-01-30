Глава минобороны Канады приехала в Киев с визитом

В Украину 30 января прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Ее визит продлится 2 дня.

Во время посещения нашей страны Ананд планирует встретиться с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Канадскую делегацию на аэродроме встретил его заместитель Александр Полищук.

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Канада выделила Украине помощь

Правительство Канады тем временем решило выделить Украине 340 миллионов долларов немедленной поддержки. Также деньги направят, чтобы продлить операцию UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025-го.

Встреча министра обороны Канады: смотрите видео

За выделенные средства еще планируют увеличить количество личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.

Участие Канады в сдерживании российской агрессии