Глава Минобороны Словакии сравнил Путина с Гитлером

После вторжения России в Украину и сотен преступлений против украинского народа министр обороны Словакии Ярослав Надь назвал Путина "равным Гитлеру".

Он заявил, что Путина нужно остановить еще в Украине, прежде чем он сможет двигаться на Запад. Также Надь добавил, что сейчас Украина буквально борется за будущее других европейских стран.

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Это новая реальность в мире

Министр обороны, который поддерживает Украину, сказал, что до вторжения России было немыслимо для Словакии бесплатно отправить большое количество даже основного оружия через восточную границу, не говоря уже о старой, но все еще мощной зенитной системе советского производства.

Но это новая реальность в мире, а мы являемся прифронтовым государством. У нас война на нашей границе, в нашу страну приезжает более 330 тысяч украинцев. Сейчас парадигма совсем другая,

– пояснил Надь.

Напомним, министр обороны Словакии заявил, что страна готова предоставить Украине систему ПВО советского производства С-300, если получит замену. Передача ПВО состоялась 8 апреля.

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