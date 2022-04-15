Він заявив, що Путіна потрібно зупинити ще в Україні, перш ніж він зможе рухатися на Захід. Також Надь додав, що зараз Україна буквально бореться за майбутнє інших європейських країн.

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Це нова реальність у світі

Міністр оборони, який підтримує Україну, сказав, що до вторгнення Росії було немислимо для Словаччини безкоштовно відправити велику кількість навіть основної зброї через східний кордон, не кажучи вже про стару, але все ще потужну зенітну систему радянського виробництва.

Та це нова реальність у світі, а ми є прифронтовою державою. У нас війна на нашому кордоні, в нашу країну приїжджає понад 330 тисяч українців. Зараз парадигма зовсім інша,

– пояснив Надь.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини заявив, що країна готова надати Україні систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає заміну. Передача ППО відбулася 8 квітня.

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