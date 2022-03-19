Про це 18 березня повідомило нідерландське Міністерство оборони. Повідомляється, що Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає їй заміну.

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Словаччині нададуть нову протиповітряну оборону

Повідомляється, що Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot у районі авіабази Сліач у центральній Словаччині з середини квітня.

"Сьогодні ухвалено остаточне рішення про те, що системи буде розгорнуто. Вони призначені для посилення стримування союзників і захисту території Словаччини та її жителів від будь-якої ракетної загрози. Словаччина межує з Україною. Зенітний ракетний комплекс Patriot встануть на чергування з середини квітня",

– ідеться в повідомленні військового відомства Нідерландів.

У четвер 17 березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає їй заміну.

Я розумію, чого зараз потребує Україна. Всі ми намагаємося допомагати Україні, чим можемо. Але я міністр оборони Словаччини і маю передусім задовольняти потреби словацької оборони,

– зазначила Надь.

Раніше Польща пропонувала направити в Україну винищувачі МіГ-29, що стоять на озброєнні країни, радянського виробництва, але також в обмін на сучасніші американські літаки F-16. У Пентагоні дійшли висновку, що передання цих літаків Україні не матиме істотної користі Києву.