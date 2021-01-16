Глава Минздрава США подал в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне
Глава Министерства здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку. Перед этим он направил письмо президенту Дональду Трампу, в котором осудил штурм Капитолия.
Азар направил письмо Дональду Трампу
Несмотря на отставку Азар поработает до 20 января – дня инаугурации президента Джозефа Байдена и утверждения нового правительства. Об этом информирует Associated Press.
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В письме к 45-му президенту США глава Минздрава назвал штурм Капитолия "атакой на демократическую систему США". Азар стал не первым американским чиновником, ушедшим в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне.
Кто заявил об отставке:
- Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.
- Министр образования Бетси Девос.
- Министр транспорта Элен Прат.
Главное о беспорядках в Вашингтоне 6 января:
- Конгресс должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков.
- Протестуя против этого, сторонники Трампа захватили Капитолий.
- Во время беспорядков умерли по меньшей мере 5 человек.
- ФБР сообщило о задержании около сотни причастных к штурму.
- Прокуроры утверждают, что среди намерений сторонников Трампа было захват и убийство политиков.
Что известно о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала
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