Очільник Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар подав у відставку. Перед цим він надіслав листа президенту Дональду Трампу, у якому засудив штурм Капітолія.

Азар направив листа Дональду Трампу

Незважаючи на відставку Азар попрацює до 20 січня – дня інавгурації президента Джозефа Байдена та затвердження нового уряду. Про це інформує Associated Press.

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У листі до 45-го президента США глава МОЗ назва штурм Капітолія "атакою на демократичну систему США". Азар став не першим американським урядовцем, який пішов у відставку через заворушення у Вашингтоні.

Хто заявив про відставку:

Виконувач обов'язків міністра внутрішньої безпеки Чед Вулф.

Міністерка освіти Бетсі Девос.

Міністерка транспорту Елен Прат.

Цікаво! Навіть довірена особа Дональда Трампа Гоуп Гікс вирішила попрощатись зі своєю посадою після подій 6 січня.Останньою краплею для Гікс стало оголошення Трампу імпічмента Палатою представників.

Головне про заворушення у Вашингтоні 6 січня:

Конгрес мав затвердити результати голосування колегії виборників.

Протестуючи проти цього, прихильники Трампа захопили Капітолій.

Під час заворушень померли щонайменше 5 осіб.

ФБР повідомило вже про затримання близько сотні причетних до штурму.

Прокурори стверджують, що серед намірів прихильників Трампа було захоплення та вбивство політиків.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу