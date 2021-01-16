Глава МОЗ США подав у відставку через заворушення у Вашингтоні
Очільник Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар подав у відставку. Перед цим він надіслав листа президенту Дональду Трампу, у якому засудив штурм Капітолія.
Азар направив листа Дональду Трампу
Незважаючи на відставку Азар попрацює до 20 січня – дня інавгурації президента Джозефа Байдена та затвердження нового уряду. Про це інформує Associated Press.
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У листі до 45-го президента США глава МОЗ назва штурм Капітолія "атакою на демократичну систему США". Азар став не першим американським урядовцем, який пішов у відставку через заворушення у Вашингтоні.
Хто заявив про відставку:
- Виконувач обов'язків міністра внутрішньої безпеки Чед Вулф.
- Міністерка освіти Бетсі Девос.
- Міністерка транспорту Елен Прат.
Головне про заворушення у Вашингтоні 6 січня:
- Конгрес мав затвердити результати голосування колегії виборників.
- Протестуючи проти цього, прихильники Трампа захопили Капітолій.
- Під час заворушень померли щонайменше 5 осіб.
- ФБР повідомило вже про затримання близько сотні причетних до штурму.
- Прокурори стверджують, що серед намірів прихильників Трампа було захоплення та вбивство політиків.
Що відомо про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
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