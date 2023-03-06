Глава МО не исключает, что его экс-зама Шаповалова могут оправдать

Бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ и в феврале 2023 года был заключен под стражу, не инкриминируют ничего связанного с питанием.

Об этом в новом интервью рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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По моей информации, ему не инкриминируют ничего связанного с питанием. У него другое обвинение, ничего коррупционного там нет. Ни яиц, ни моркови, ни капусты,

– сказал глава Минобороны.

При этом он подчеркнул, что виновным лицо может признать только суд. На вопрос о том, идет ли речь в деле Шаповалова о закупке некачественных бронежилетов, Резников ответил: «Пусть разбираются».

Но я точно знаю, что контракты, являющиеся предметом исследования, датированы мартом 2022 года. И я хочу спросить: а где все были в марте 2022-го? Когда на складах ноль (бронежилетов, – ред 24 Канал), а нужно было привезти сотни тысяч,

– подчеркнул министр.

Резников считает, что по этому делу следует дождаться завершения следствия и услышать приговор суда. "Ибо он может быть и оправдательным тоже", – не исключает глава МО.

, в последние месяцы в Украине развернулось несколько резонансных скандалов, связанных с преследованием и вручением подозрений должностным лицам-реформаторам. Наибольшее общественное осуждение вызвали дела против экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского и экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.