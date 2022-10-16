Это заявление сделал министр внутренних дел Сербии Александар Вулин. Он утверждает, что ЕС оказывает давление на Сербию с санкциями против России и признанием Косово.

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Вопрос не в том, хотим ли мы присоединиться к ЕС, а в том, хочет ли ЕС Сербию. Судя по безумному шантажу, которому они нас подвергают, чтобы признать Косово, отменить Республику Сербскую и ввести санкции против России, они нас не хотят,

– убеждает Вулин.

Вулин рассказывает о "важной" дружбе с Россией

Министр говорит, что сербам нужно признать, что "в ЕС их не хотят нас и им там не место". По его мнению, отношения с ЕС – "это вопрос не эмоций, а рациональных решений". Более того, Вулин сказал, что ЕС "уходит в прошлое", а страны-члены он назвал "территориями, а не государствами".

В заключение глава МВД заявил, что "дружба с россией является самой важной, и без нее Сербия рискует физически исчезнуть". Он рассказывал, будто "каждый, кто ненавидел Россию, ненавидел и Сербию".

Обратите внимание! Сербия благосклонно относится к России, даже несмотря на полномасштабную войну в Украине. Страны имеют безвизовый режим, совместные военные учения и тесные экономические отношения.

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