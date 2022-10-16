Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін. Він стверджує, мовляв, ЄС тисне на Сербію із санкціями проти Росії та визнанням Косово.

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Питання не в тому, чи хочемо ми приєднатися до ЄС, а в тому, чи хоче ЄС Сербію. Судячи з шаленого шантажу, якому вони нас піддають, щоб визнати Косово, скасувати Республіку Сербську та ввести санкції проти Росії, вони нас не хочуть,

– переконує Вулін.

Вулін розповідає про "важливу" дружбу з Росією

Міністр каже, що сербам треба визнати, нібито "в ЄС їх не хочуть нас і їм там не місце". На його думку, відносини з ЄС – це "це питання не емоцій, а раціональних рішень". Ба більше, Вулін сказав, нібито ЄС "відходить у минуле", а країни-члени він назвав "територіями, а не державами".

Насамкінець глава МВС заявив, що "дружба з росією є найважливішою, і без неї Сербія ризикує фізично зникнути". Він розповідав, начебто "кожен, хто ненавидів Росію, ненавидів і Сербію".

Зверніть увагу! Сербія прихильно ставиться до Росії, навіть попри повномасштабну війну в Україні. Країни мають безвізовий режим, спільні військові навчання та тісні економічні відносини.

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