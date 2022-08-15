російський посол у Сербії Олександр Боцан-Харченко робив певні натяки на те, що можна створити російську військову базу в цій країні. Він назвав це "питанням інтересів" москви. На такі закиди президент Олександр Вучич відреагував негативно – країна не буде розміщувати військові бази інших держав.

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Сербії не потрібні чиїсь військові бази, Сербія зберігатиме свій військовий нейтралітет, сама зміцнюватиме свою армію. Сербія дбатиме про свій народ і буде достатньо сильною, щоб бути самостійною,

– казав президент.

Натомість Вучич підкреслював, що країна "не соромитиметься зв'язків із росією", втім, як і з Китаєм, США та ЄС.

Сербія посилює співпрацю з США

Країна зробила хід навпаки. Тепер сербські військові розширюють взаємодію зі США на військовій базі "Південь" на околицях Буяноваця на півдні країни.

Цю інформацію підтвердив голова американського Офісу з питань оборонного співробітництва Олександро Педраза. Він координує взаємодію сербської армії з Пентагоном.

За його словами, Вашингтон і Белград планують розвивати базу "Південь" як "головний центр навчання армії Сербії за стандартами НАТО та підготовки сербських спецпідрозділів для миротворчих операцій".

Яка загроза могла б бути від російської бази в Сербії

Експертка-балканістка Марія Гелетей розповідала 24 каналу, що як влада Сербії погодиться розмістити в себе російську базу, то не тільки не отримає жодної вигоди, а ще й наразить себе на небезпеку.

Вона також запевняла, що за теперішніх умов неможливо, щоб цей план став реальністю.

В інших країнах тоді будуть розташовані бази НАТО. Це могло б бути протистояння, яке у випадку війни призвело б до знищення самої Сербії,

На думку експертки-балканістки, ситуація із потенційним розміщенням російської військової бази не принесло б вигоду жодній із балканських країн, а лише кремлю.

Проросійські погляди Сербії

Дипломат, колишній посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко розповідав, що проросійська Сербія не може бути повністю контрольована кремлем й не повторить долю білорусі. Хоча там є багато потужної російської розвідки.

Також Сербія довгий час не долучалася до санкцій проти росії. Очільник німецького уряду під час візиту до Белграла закликав сербських політиків відмовитись від "російського курсу" й долучитись до санкцій проти агресора.

А нещодавній конфлікт на кордоні Сербії та Косова змусив світ захвилюватися. На кордоні побудували барикади й стягнули війська. Усе через те, що Сербія не визнає незалежності Косова та офіційних документів Косова. Влада частково визнаної країни в червні 2022 року оголосили про такий же крок. Воно мало набрати чинності з 1 серпня. Зрештою, рішення відклали, а очільник країн мають зустрітися для обговорення.

Що казав Вучич про конфлікт з Косовом: дивіться відео