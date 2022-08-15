российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко делал определенные намеки на то, что можно создать русскую военную базу в этой стране. Он назвал это "вопросом интересов" москвы. На такие упреки президент Александр Вучич отреагировал негативно – страна не будет размещать военные базы других государств.

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Сербии не нужны чьи-то военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию. Сербия заботится о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной,

– говорил президент.

Вучич подчеркивал, что страна "не будет стыдиться связей с россией", впрочем, как и с Китаем, США и ЕС.

Сербия усиливает сотрудничество с США

Страна совершила ход наоборот. Теперь сербские военные расширяют взаимодействие с США на военной базе "Юг" в окрестностях Буяноваца на юге страны.

Эту информацию подтвердил глава американского Офиса по вопросам оборонного сотрудничества Александр Педраза. Он координирует взаимодействие сербской армии с Пентагоном.

По его словам, Вашингтон и Белград планируют развивать базу "Юг" как "главный центр обучения армии Сербии по стандартам НАТО и подготовке сербских спецподразделений для миротворческих операций".

Какая угроза могла быть от российской базы в Сербии

Эксперт-балканист Мария Гелетей рассказывала 24 каналу, что как власти Сербии согласятся разместить у себя российскую базу, то не только не получат никакой выгоды, но еще и подвергнуть себя опасности.

Она также уверяла, что в нынешних условиях невозможно, чтобы этот план стал реальностью.

В других странах тогда будут расположены базы НАТО. Это могло бы быть противостояние, которое в случае войны привело бы к уничтожению самой Сербии.

По мнению эксперта-балканиста, ситуация с потенциальным размещением российской военной базы не принесла бы выгоды ни одной из балканских стран, а только кремлю.

Пророссийские взгляды Сербии

Дипломат, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко рассказывал, что пророссийская Сербия не может полностью контролироваться кремлем и не повторит судьбу Беларуси. Хотя там много мощной российской разведки.

Также Сербия долгое время не приобщалась к санкциям против россии. Глава немецкого правительства во время визита в Белград призвал сербских политиков отказаться от "российского курса" и присоединиться к санкциям против агрессора.

А недавний конфликт на границе Сербии и Косово заставил мир заволноваться. На границе построили баррикады и стянули войска. Все потому, что Сербия не признает независимость Косово и официальные документы Косово. Власти частично признанной страны в июне 2022 года объявили о таком же шаге. Оно должно вступить в силу с 1 августа. В конце концов, решение отложили, а глава стран должен встретиться для обсуждения.

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