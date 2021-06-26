Глава Минздрава Великобритании нарушил карантин, целуясь со своей помощницей: детали и фото

В Великобритании глава Минздрава Мэтью Хэнкок нарушил карантин, обнимаясь и целуясь со своей помощницей в помещении. Оппозиция призвала уволить чиновника, но премьер-министр Борис Джонсон имел другое мнение.

В издании сообщили, что фото, вероятно, из здания министерства здравоохранения сделали еще в мае. До того как правительство страны приняло решение разрешить близкие контакты вне дома.

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Глава Минздрава вляпался в скандал

На фотографиях видно, как глава Минздрава Мэтью Хэнкок целуется и обнимается со своей помощницей Джиной Каланджело. Скандальность инцидента состоит в том, что они оба имеют свои семьи.

министр женат на протяжении 15 лет и имеет 3 детей;

его помощница также сейчас находится в браке.

Я согласен с тем, что нарушил указания по социальному дистанцированию в этих обстоятельствах. Я разочаровал людей и очень жалею. Я продолжаю работать над тем, чтобы вывести страну из этой пандемии, и был бы благодарен за конфиденциальность для моей семьи в этом личному вопросу,

– сказал Хэнкок.

Оппозиция призвала уволить Хэнкока

Оппозиция раскритиковала главу Минздрава и призвала уволить его с должности. Политики также требуют провести расследование, нарушил ли он кодекс, регулирующий поведение министров.

В то же время у Бориса Джонсона на это все было другое мнение. Глава Великобритании принял извинения Хэнкока и уверен в нем. Премьер подчеркнул, что считает этот вопрос "закрытым".

Этот вопрос точно не закрыт, несмотря на попытки правительства скрыть это. Мэтта Хэнкока, похоже, поймали на нарушении законов, которые он и создал, имея тайные отношения с помощницей, которую назначил на должность, чт офинансируется налогоплательщиками,

- возмутился представитель Лейбористской партии.

В свою очередь правоохранители Лондона отметили, что не рассматривают дела, связанные с коронавирусом. Именно поэтому не будут расследовать этот инцидент и добавили, что это компетенция Минздрава.

Ситуация с COVID-19 в Великобритании: коротко

По состоянию на 26 июня в Великобритании обнаружили почти 4 миллиона 700 тысяч случаев COVID-19.

Победить смертельную инфекцию смогли более 4 миллионов 312 тысяч человек. Умерли – более 128 тысяч.

За прошедшие сутки, 25 июня, в стране зафиксировали 15 296 новых больных коронавирусом.