Глава немецкого МИД пообещала Тайваню поддержку в случае нападения Китая

Германия дала сигнал Китаю по поводу недопустимости эскалации напряженности с Тайванем. В случае нападения Пекина страна не останется в стороне.

Об этом на конференции в ООН заявила министр иностранных дел Анналена Бербок. Она подчеркнула, что Германия поддержит Тайвань.

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"Мы не согласны с ситуацией, когда больший сосед нападает на своего меньшего соседа в нарушение международного права – и это, конечно, также касается Китая", – заявила Бербок в Нью-Йорке.

Параллели с российским вторжением в Украину

По ее словам, учитывая жестокую захватническую войну россии против Украины, важно дать сигнал, что международное сообщество не воспринимает такое поведение.

С конца февраля россия неоднократно демонстрировала безжалостную ядерную риторику, ставящую под сомнение все, что за 5 десятилетий было достигнуто Договором о нераспространении ядерного оружия,

– констатировала Бербок.

По ее убеждению, поскольку москва грубо нарушает основанный на правилах порядок, теперь еще более важно соблюдать согласованные нормы и принципы, а также осуждать нарушения.

Отношения между США и Китаем обострились

Соединенные Штаты и Китай на грани военного противостояния из-за возможного визита спикера Конгресса Нэнси Пелоси в Тайвань. Китай пообещал ударить по Тайваню, который считается своей территорией, если туда прилетит американская политик.

В Вашингтоне визит Пелоси официально не подтвердили, но отправили к берегам Тайваня авианосец. А если Китай попытается захватить остров силой, президент США Джо Байден обещал Тайваню еще и военную защиту.

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