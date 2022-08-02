Про це на конференції в ООН заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Вона підкреслила, що Німеччина підтримає Тайвань.

Важливо Дуже шкодую Китай, якщо він сіпнеться, – Арестович про загрозу війни за Тайвань

"Ми не погоджуємося з ситуацією, коли більший сусід нападає на свого меншого сусіда в порушення міжнародного права – і це, звичайно, також стосується Китаю", – заявила Бербок у Нью-Йорку.

Паралелі з російським вторгненням в Україну

За її словами, з огляду на жорстоку загарбницьку війну росії проти України, важливо дати сигнал, що міжнародна спільнота не сприймає таку поведінку.

З кінця лютого росія неодноразово демонструвала безжальну ядерну риторику, яка ставить під сумнів усе, що за 5 десятиліть було досягнуто Договором про нерозповсюдження ядерної зброї,

– констатувала Бербок.

На її переконання, оскільки москва грубо порушує заснований на правилах порядок, тепер ще більш важливо дотримуватися узгоджених норм і принципів, а також засуджувати порушення.

Стосунки між США та Китаєм загострилися

Сполучені Штати та Китай на межі військового протистояння через можливий візит спікерки Конгресу Ненсі Пелосі до Тайваню. Китай пообіцяв вдарити по Тайваню, який вважають своєю територією, якщо туди прилетить американська політикиня.

У Вашингтоні візит Пелосі офіційно не підтвердили, але відправили до берегів Тайваню авіаносець. А у разі, якщо Китай спробує захопити острів силою, президент США Джо Байден обіцяв Тайваню ще й військовий захист.

Дізнайтесь більше – Китай може напасти на Тайвань: дивіться відео