Ситуація між Китаєм та Тайванем стає все напруженішою. Кожного дня лунають думки щодо того, чи наважиться Китай здійснити збройний напад на сусіда.

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Китай залежний від США та Європи

На думку позаштатного радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, у разі нападу на Тайвань в Китаю будуть дуже великі проблеми. Про жодну підтримку кремля у війні проти України мова йти не буде, адже Китаю потрібно буде турбуватися насамперед про себе.

Потрібно розуміти, що Китай на 80% залежить від експорту в Європу та США. Війна – це миттєві санкції. Ти не можеш воювати проти того, хто тебе фактично годує. Дуже шкодую Китай, якщо він сіпнеться,

– вважає він.

Арестович також додав, що у разі необхідності США та НАТО воювати з Китаєм згодом панькатися з росіянами вже ніхто не буде. Саме тому москві не варто радіти, якщо Китай піде війною на Тайвань.

"Війна з Китаєм – це найстрашніше, що може статися для США і НАТО. Після такого боятися росію вже просто не буде змісту", – впевнений він.

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