Глава Одесской ОВА Марченко уволил с должности заместительницу Светлану Фабрикант

Сегодня своим распоряжением глава Одесской ОВА Максим Марченко уволил с должности заместителя начальника Одесской ОВА Светлану Фабрикант.

Об этом сообщил сам Марченко. Также отметил, что кроме Фабрикант, уволен с занимаемой должности начальник Координационного гуманитарного штаба Одесской области Дмитрий Антипов.

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На этот пост Марченко назначил Анатолия Ворохаева.

Детали увольнений пока не сообщаются.

Напомним, 2 марта Владимир Зеленский назначил руководителем Одесской областной облгосадминистрации, которая является военной администрацией, полковника Максима Марченко.

До этого главой Одесской областной государственной администрации был Сергей Гриневецкий, вступивший в должность от партии "Народный удар" 27 ноября 2020 года.

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