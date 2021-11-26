Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции 26 ноября. Он отметил, что за эти решения Ермак должен нести ответственность и выполнять их быстро.

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У Ермака должен быть полк, – Зеленский

У нас война и внутри страны тоже. Глава Офиса Президента тоже должен воевать и у него должен быть полк, а не он один без коня и без сабли,

– сказал Зеленский.

Президент рассказал о назначении заместителем главы Офиса Президента Ростислава Шурмы. Зеленский отметил, что Шурму хорошо знают, ведь он очень помогал нынешнему первому вице-премьеру Юлии Свириденко, когда она работала в ОП.

Татарова избрал глава Офиса Президента

Что касается одиозного Олега Татарова, то, сказал Зеленский, его, как заместителя, выбирает глава Офиса, а назначает уже президент.

Это человек, который отвечает за связь с правоохранительными органами. Когда был горячий момент, Андрей (Ермак – 24 канал) ему сказал, что ты должен доказать, что ты не виноват в этом деле, и определенные полномочия ограничены,

– рассказал Зеленский.

Президент признался, что не следил за делом Татарова, и считает, что по состоянию на сейчас никакого конфликта интересов нет.

Обратите внимание! Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционным злоупотреблениям. Дело до сих пор не оказалось в суде.

Зеленский о Ермаке и его заместителях: смотрите видео

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