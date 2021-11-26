Про це глава держави повідомив під час пресмарафону 26 листопада. Він наголосив, що за ці рішення Єрмак має нести відповідальність та виконувати їх швидко.

До теми Зеленський зібрав журналістів на пресмарафон: головні тези президента

У Єрмака має бути полк, – Зеленський

У нас війна і всередині країни теж. Голова Офісу Президента теж має воювати і у нього повинен бути полк, а не він один без коня і без шаблі,

– сказав Зеленський.

Президент розповів про призначення заступником голови Офісу Президента Ростислава Шурми. Зеленський наголосив, що Шурму добре знають, адже він дуже допомагав теперішній першій віцепрем'єрці Юлії Свириденко, коли вона працювала в ОП.

Татарова обрав голова Офісу Президента

Щодо одіозного Олега Татарова, то, сказав Зеленський, його, як заступника, обирає голова Офісу, а призначає вже президент.

Це людина, яка відповідає за зв'язок з правоохоронними органами. Коли був гарячий момент, Андрій (Єрмак – 24 канал) йому сказав, що ти повинен довести, що ти не винен у цій справі, і певні повноваження обмежені,

– розповів Зеленський.

Президент зізнався, що не стежив за справою Татарова, і вважає, що станом на зараз жодного конфлікту інтересів нема.

Зверніть увагу! Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційних зловживань. Справа досі не опинилась в суді.

Зеленський про Єрмака та його заступників: дивіться відео

Що ще сказав Зеленський про Єрмака під час пресмарафону: