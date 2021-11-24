Колишнього гендиректора "Запоріжсталі" та члена Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Шурму було призначено заступником Андрія Єрмака напередодні. За даними видань, Шурма погодився працювати в ОП на умовах карт-бланшу.

Видання нагадує, що посаду заступника голови Офісу Президента з питань розвитку економіки можна вважати одним із важливих кар'єрних трамплінів для чиновників у вертикалі Володимира Зеленського. Саме на цю позицію в 2019 році пішов працювати прем'єр-міністром екскерівник Офісу ефективного регулювання BDRO Олексій Гончарук, зараз до Кабміну на посаду першого віцепрем'єра перейшла Юлія Свириденко.

На Банковій людина, яка обіймає цю посаду – фактично основний ревізор економічних та соціальних законопроєктів, які приходять на підпис глави держави з Верховної ради, а також ця людина відповідає за ініціативи щодо розвитку економіки, підтримки бізнесу та роботи з інвесторами, які направляє до парламенту сам Президент,

– йдеться у матеріалі.

За даними джерел видання, в Офісі ухвалили рішення призначити Шурму як людину без бюрократичного минулого та політичних "скелетів у шафі", яка має досвід управління в реальному секторі економіки, західну освіту та розмовляє однією мовою з іноземними інвесторами.

Вперше про те, що один із колишніх топменеджерів Ахметова – Шурма – з'явиться у вертикалі Зеленського, заговорили ще взимку 2020 року перед початком пандемії коронавірусу та напередодні переформатування Кабміну. Тоді ж Шурма вийшов із керівництва "ахметівського" "Опозиційного блоку" у Запоріжжі та пішов у вільне плавання.

У 2020 році Шурма також подавав свою кандидатуру на посаду голови "Укрзалізниці", але не пройшов. А у квітні 2021 року Шурма на боці Офісу брав участь у зустрічі Зеленського з головою ради директорів компанії Arcelor Mittal Лакшмі Мітталом, який приїжджав до Києва з візитом,

– йдеться у статті.

"Сторони обговорили розвиток "зеленої" металургії та збільшення інвестицій в Україну з урахуванням екологічних характеристик відповідно до світових стандартів. Президент наголосив на необхідності впровадження новітніх сталеплавильних технологій, які знизять негативний вплив промисловості на навколишнє середовище", – сказано у релізі Офісу. Шурму вказано серед учасників зустрічі як директора АТ "Геліос" (проєкт з будівництва сонячних електростанцій), проте, на думку авторів, його вже на той момент розглядали як частину команди Банкової.

Подальше призначення Шурми до наглядової ради "Укроборонпрому" лише підтвердило цю версію. В "Укроборонпромі" до завдань членів наглядової ради входить затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності концерну, а також здійснення контролю за виконанням завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва, зазначають журналісти.

ЗМІ тоді припустили, що за інформаційною атакою на Шурму, яка послідувала після призначення в Укроборонпром, могли стояти структури Ігоря Коломойського.

"На новій посаді сферою відповідальності Шурми, мабуть, буде розширення контактів з іноземними інвесторами та фактичне перезавантаження проєкту з "інвестиційними нянями". Крім того, у його завдання входитиме контроль за виконанням програми деолігархізації. Деякі спостерігачі навіть припускають, що на тлі напружених відносин Офісу з Рінатом Ахметовим та підтримки останніх альтернативних Банкової політичних проєктів – перехід Шурми на роботу у вертикаль Зеленського – це загроза, зокрема, і для самого "олігарха №1". Судячи з різних даних, розставання Шурми з Ахметовим було непростим, при цьому новоявлений чиновник ОП знає, "як усе влаштовано зсередини" і може допомогти Банковій знайти потрібні болючі точки у нинішнього ключового опонента", – йдеться у матеріалі.

Також серед напрямів, які, як очікується, візьме під свій контроль Ростислав Шурма – зміни у податковому законодавстві щодо зниження тиску на бізнес, стимулювання створення нових робочих місць, інфраструктурні проєкти та реформування системи соціального захисту.