Глава ОВА пригрозил "одесситам" с краснодарским акцентом, подбивающим горожан на измену

Российские оккупанты планируют атаковать Одессу. В городе появляются сообщения о том, что следует помогать российской армии.

Об этом сообщил 7 марта глава Одесской военной администрации Максим Марченко. Он отметил, что люди, подбивающие на измену, называют себя "коренными одесситами", но имеют выразительный краснодарский акцент.

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"Они угрожают нам и призывают помогать российской армии. Хочу сказать людям, подбивающим на преступления против своего государства, что здесь вы найдете только смерть", – сказал глава ОВА.

Угрожали расправой

Марченко заверил, что попытки запугать одесситов бесполезны. Он отметил, что обращается особенно к так называемому третьему фронту.

Они угрожали мне и мэру города расправой. Я здесь, в администрации. Я жду вас и, поверьте, наша встреча вам не понравится. Слава Украине!

– сказал Марченко.

Обращение Максима Марченко: смотрите видео

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