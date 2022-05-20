Частично раскрыл содержание разговора глава СНБО Алексей Данилов в общении с журналистами. Украинским властям эти детали известны, потому что глава Минобороны США сразу же позвонил и нашему министру обороны.

Накануне Генерал США Милли впервые с начала войны поговорил с генералом Генштаба России Герасимовым

О чем именно говорили министры

Это событие было действительно выдающимся, потому что Остину впервые удалось дозвониться российскому министру. До этого Шойгу просто игнорировал попытки связаться. Данилов подчеркнул, что содержание разговора известно, насколько это возможно.

Глава Пентагона объяснял министру Шойгу, что россиянам нужно убраться из Украины как можно скорее, и тогда количество жертв их войска не будет таким большим, как теперь. Но мы понимаем, что не Шойгу там все решает. Есть человек, который управляет этой страной последние 22 года и завел ее в нынешнее состояние. Уничтожает Россию именно Путин,

– акцентировал глава СНБО.

Он также добавил, что сейчас кремлевский диктатор уничтожает, прежде всего, свое население. Однако также идет и разрушение этой страны, которая превратилась в террористическое формирование.

Глава Пентагона делал пост об этом в твиттере

Сразу после разговора с Алексеем Резниковым, Остин написал о нем в твиттере. Он отметил, что они с министром обороны Украины обсудили важные вопросы безопасности. Впоследствии похожая публикация появилась также на сайте Минобороны США.

Эксперт высказал предположение по этому поводу

Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 канала сказал, что могли общаться министры США и России не только об Украине. По его мнению, также в разговоре вероятнее всего фигурировало напряжение вокруг Молдовы. Возможно, обсудили и вступление Финляндии со Швецией в НАТО.

Тем не менее, сохранение нашего государства сейчас является важнейшим вопросом всей мировой политики. Поэтому Остин мог и заверить Шойгу, что никто не прекратит военную поддержку, которую сейчас получает Украина.

Подробнее – комментарий политолога по этому разговору: смотрите видео