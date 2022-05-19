Об этом сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба полковник Дэйв Батлер. Он отметил, что Милли и Герасимов договорились поддерживать связь.

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Ранее глава Пентагона поговорил с министром обороны России

Разговор американского и российского генералов состоялся всего через 6 дней после того, как глава Пентагона Ллойд Остин позвонил министру обороны России Сергею Шойгу.

Остин и Шойгу разговаривали около часа. Глава американского министерства обороны призвал Шойгу "немедленно прекратить огонь в Украине". При этом предварительный разговор руководителей оборонных ведомств состоялся еще 18 февраля.

Несколько дней назад с Остином разговаривал и Резников

16 мая с Ллойдом Остином связывался и министр обороны Украины Алексей Резников. Главной темой были поставки американского вооружения для Украины.

Министр обороны отметил: украинская армия действительно многое получает от США, некоторые поставки не разглашают, чтобы не информировать врага. Резников поблагодарил Остину за непреклонную военную и дипломатическую поддержку.

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