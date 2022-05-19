Про це повідомив прессекретар Об'єднаного штабу полковник Дейв Батлер. Він зазначив, що Міллі та Герасімов домовились підтримувати зв'язок.

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Раніше голова Пентагону поговорив з міністром оборони Росії

Розмова американського та російського генералів відбулась всього через 6 днів після того, як глава Пентагону Ллойд Остін зателефонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу.

Остін та Шойгу розмовляли близько години. Голова американського міністерства оборони закликав Шойгу "негайно припинити вогонь в Україні". При цьому попередня розмова керівників оборонних відомств відбулась ще 18 лютого.

Кілька днів тому з Остіном розмовляв і Резніков

16 травня з Ллойдом Остіном зв'язувався і міністр оборони України Олексій Резніков. Головною темою було постачання американського озброєння для України.

Міністр оборони зазначив: українська армія справді багато отримує від США, деякі поставки не розголошують, аби не інформувати ворога. Резніков поядкував Остіну за непохитну військову та дипломатичну підтримку.

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