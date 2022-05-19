Зменшення масштабів дій окупаційної армії в Україні свідчить про те, що їхні амбіції стали скромними навіть у тактичному масштабі. Про це повідомляє Washington Post, спираючись на слова представника Пентагону.

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За словами представника американської оборони, для маневрування по полю бою російські командири зазвичай використовували тактичні батальйони, які налічують кілька сотень солдатів. Проте внаслідок тривалих боїв на сході України, зокрема, на Луганському та Донецькому напрямках, а також проблемами з організацією в росіян, вони змушені працювати меншими групами зі значно "меншими" завданнями. Тобто замість з'єднань по кількасот солдатів, наступальні дії проводяться групами від кількох десятків до сотні військових.

Зокрема змінилися і цілі ворога. Наприклад, раніше загарбники прагнули захопити міста або ж великі шматки територій, а зараз їх ледь хватає сил на окупацію сіл та перехрестя доріг.

Представник Пентагону підтвердив, що попри все, інші тактики росіян не змінилися. Мовиться про артилерійські бомбардування з наступними штурмами сухопутних військ. Зазначається, що вони були менш ефективними, оскільки війська не завжди маневрували разом з підтримкою танків та інших підрозділів.

Російські війська досягли «відчутних успіхів» між південними містами Херсоном та Миколаєвом у напрямку до Чорного моря та на захід від Донецька, сказав чиновник, що, схоже, є спробою з'єднатися з військами, які застопорилися в регіоні,

– зауважили у Міноборони США.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що зараз наступ Росії на Донбасі втратив темп і значно відстав від графіка. Нестача мостового обладнання та втрата третини сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого, суттєво гальмують прориви загарбників. Так, за нинішніх умов, навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів.

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