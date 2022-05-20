Частково розкрив зміст розмови голова РНБО Олексій Данілов у спілкуванні з журналістами. Українській владі ці деталі відомі, бо голова Міноборони США одразу ж подзвонив і нашому міністру оборони.

Напередодні Генерал США Міллі вперше від початку війни поговорив з генералом генштабу Росії Герасімовим

Про що саме говорили міністри

Ця подія була дійсно визначною, бо Остіну вперше вдалося додзвонитися до російського міністра. До цього Шойгу просто ігнорував спроби зв'язатися. Данілов підкреслив, що зміст розмови відомий, наскільки це можливо.

Голова Пентагону пояснював міністру Шойгу, що росіянам треба забратися з України якомога швидше, і тоді кількість жертв їхнього війська не буде такою великою, як тепер. Але ми маємо розуміння, що не Шойгу там все вирішує. Є людина, яка керує тією країною останні 22 роки й завела її в нинішній стан. Знищує Росію саме Путін,

– акцентував очільник РНБО.

Він також додав, що зараз кремлівський диктатор знищує передусім своє населення. Проте також іде й руйнація цієї країни, яка перетворилася на терористичне формування.

Глава Пентагону робив пост про це у твіттері

Одразу після розмови з Олексієм Резніковим, Остін написав про неї у твіттері. Він зазначив, що вони з міністром оборони України обговорили важливі безпекові питання. Згодом схожа публікація з'явилася також на сайті Міноборони США.

Експерт висловив припущення щодо цього

Політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 каналу сказав, що могли спілкуватися міністри США та Росії не лише про Україну. На його думку, також у розмові найімовірніше фігурувало напруження довкола Молдови. Також, можливо, обговорили й вступ Фінляндії зі Швецією в НАТО.

Проте все ж збереження нашої держави зараз є найважливішим питанням всієї світової політики. Тому Остін міг і запевнити Шойгу, що ніхто не припинить воєнну підтримку, яку зараз отримує Україна.

Детальніше – коментар політолога щодо цієї розмови: дивіться відео