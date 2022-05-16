Окрім цього, очільник Міноборони США розповів про свою взаємодію з Сергієм Шойгу. Він спілкувався з очільником Міністерства оборони Росії 13 травня.

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Шойгу не пішов на зустріч

Остін зазначив, що звернувся до Шойгу із закликом негайно припинити війну. Також американець тоді наголосив на важливості збереження "ліній зв'язку".

Проте, як показали наступні дні, російський силовик не прислухався щонайменше до половини цих закликів. Принаймні, щодо збереження ліній зв'язку в Пентагоні нічого не повідомляли.

США продовжать підтримувати Україну

Щодо спілкування з українським міністром оборони, то ситуація значно краща. Остін акцентував, що Сполучені Штати продовжать підтримувати нас у боротьбі за свободу.

Секретар Остін підтвердив непохитну підтримку США зусиль України з надання допомоги суверенітету та безпеці для зміцнення спроможності України протистояти російській агресії,

– мовиться в повідомленні Пентагону.

Окрім цього додали, що керівники міністерств надалі будуть підтримувати тісний контакт.

Чому Остін телефонував Шойгу

Політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 каналу пояснив, що цей дзвінок дійсно міг бути потрібним. На його думку, США таким чином могли вкотре нагадати Росії про жалюгідний стан її військ.

Також глава Пентагону міг і Шойгу говорити про те, що в жодному разі військова допомога Україні не буде зменшуватись. Мовляв, американська сторона вдалась до такого кроку, щоб у Росії зрозуміли, що чим швидше почнуть шукати шляхи виходу з війни – тим для них буде краще.

Думаю, відповідний контакт був дієвий, росіянам треба було цю інформацію почути. Далі вони мусять визначатися чи будуть і далі поводитись як у "дурдомі", чи шукатимуть світло у кінці тунелю,

– пояснив Чаленко.

Також на думку експерта могли бути й теми не пов'язані з Україною. Зокрема, напруження довкола Молдови й вступ Фінляндії зі Швецією в НАТО.

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