Назвал Путина "православным вождем": главу РПЦ высмеивают в сети

Настоятель русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что считает Путина "настоящим православным вождем". По его мнению, появление такого лидера является "чудом".

Как только его цитата появилась в сети, реакция пользователей не заставила себя ждать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление клирика во время его иорданской проповеди.

Что известно о смешном заявлении клирика?

На днях настоятель русской православной церкви патриарх Кирилл, также известный как Владимир Гундяев, назвал кремлевского главаря Владимира Путина "настоящим православным вождем". Он считает, появление такого лидера является свидетельством "чуда божьего".

Мы дожили до того времени, когда главой нашего государства является православный, настоящий, не только по протоколу, а по внутренним убеждениям православный вождь Владимир Владимирович. Это, конечно, свидетельствует о том, что чудо божье произошло по молитвам святых угодников,

– заявил глава РПЦ.

Пользователей развеселило заявление Кирилла о Путине / Скриншоты из соцсетей

После такого заявления соцсети сразу взорвались. Эти высказывания стали предметом насмешек для многих читателей. Один из пользователей назвал патриарха "дешевым анекдотом" отметив, что это очень смешно, когда "один кгбшник называет другого кгбшника православным вождем".

Что известно о последних странных сообщениях из РПЦ?