По данным СМИ, причиной такого решения стало возмущение общественности относительно того, что ее ведомство не смогло предотвратить нападение на действующего кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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Глава Секретной службы США подала в отставку

Кимберли Читл ушла в отставку на следующий день после того, как ее раскритиковали члены комитета Палаты представителей на слушаниях относительно действий Секретной службы, которые не смогли предотвратить нападение на Дональда Трампа, произошедшее во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля.

На этом слушании чиновница не захотела уходить в отставку, заявив, что она достаточно квалифицированное лицо, чтобы возглавлять секретную службу, которая отвечает за защиту президента, вице-президента, членов их семей и ведущих кандидатов в президенты.

Однако очевидно впоследствии она изменила свое решение.

Накануне Читл взяла на себя ответственность за провал в обеспечении безопасности и назвала покушение на Трампа "самым большим провалом за десятилетие". Она также подтвердила, что здание, из которого стреляли, было вне периметра безопасности.

В то же время американская разведка предупреждает об угрозе новых покушений на Трампа. По данным СМИ, Иран активно готовит планы по убийству экс-президента. В то же время администрация президента Джо Байдена усиливает меры безопасности, чтобы предотвратить возможные нападения.