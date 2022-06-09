Глава Совета Европы отреагировала на смертные приговоры для иностранцев, защищавших Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич осудила смертные приговоры, вынесенные террористами в оккупированном Донецке трем воевавшим в рядах украинской армии иностранцам.

Об этом говорится в официальном заявлении политики. По ее словам, смертная казнь несовместима с человеческим достоинством и является бесчеловечным поведением, которое унижает достоинство.