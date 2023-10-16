Ронен Бар в письме сотрудникам спецслужбы и их семьям написал, что он несет личную ответственность за то, что Израиль не предотвратил нападения ХАМАС.

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В спецслужбе Израиля заявили, что не смогли предотвратить атаку ХАМАС

"Несмотря на ряд мер, которые мы приняли, к сожалению, нам не удалось предотвратить атаку. И ответственность лежит на мне, как на председателе службы", – цитируют Ронена Бара СМИ Израиля.

Он отметил, что время для соответствующих расследований еще придет, а пока Израиль находится в состоянии войны и должен бороться.

Как пишет The Times of Israel, за несколько часов до нападения 7 октября оборонное ведомство заметило необычное движение в Секторе Газа, что привело к телефонному разговору между высокопоставленными чиновниками поздно вечером, но эти признаки были в основном отвергнуты.

Однако, согласно сообщениям ивритоязычных СМИ, Бар пошел в штаб-квартиру ведомства и приказал отправить небольшую группу в границу с Газой, ожидая небольшую атаку.

По данным агентства, по меньшей мере 10 членов ШАБАК были убиты во время нападений 7 октября.

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