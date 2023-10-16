Ронен Бар в письме сотрудникам спецслужбы и их семьям написал, что он несет личную ответственность за то, что Израиль не предотвратил нападения ХАМАС.
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В спецслужбе Израиля заявили, что не смогли предотвратить атаку ХАМАС
"Несмотря на ряд мер, которые мы приняли, к сожалению, нам не удалось предотвратить атаку. И ответственность лежит на мне, как на председателе службы", – цитируют Ронена Бара СМИ Израиля.
Он отметил, что время для соответствующих расследований еще придет, а пока Израиль находится в состоянии войны и должен бороться.
Как пишет The Times of Israel, за несколько часов до нападения 7 октября оборонное ведомство заметило необычное движение в Секторе Газа, что привело к телефонному разговору между высокопоставленными чиновниками поздно вечером, но эти признаки были в основном отвергнуты.
Однако, согласно сообщениям ивритоязычных СМИ, Бар пошел в штаб-квартиру ведомства и приказал отправить небольшую группу в границу с Газой, ожидая небольшую атаку.
По данным агентства, по меньшей мере 10 членов ШАБАК были убиты во время нападений 7 октября.
Война между ХАМАС и Израилем: главное сейчас
- После нападения ХАМАС армия Израиля возобновила контроль над территорией страны, которую временно захватили террористы. Только на территории Израиля были обнаружены тела 1500 боевиков ХАМАС.
- После этого Израиль начал наносить удары по Сектору Газа, где дислоцируются боевики. Также Израиль начал блокаду Сектора Газа, после чего в ООН заявили о критической ситуации в регионе.
- Кроме того, армия Израиля готовится к наземной операции, которую пришлось отложить по ряду причин.
- В частности, Сектор Газа чрезвычайно густонаселенный регион, поэтому наземная операция могла привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
- Армия Израиля дала мирным жителям Газы время покинуть регион, однако террористы ХАМАС призвали людей остаться и сопротивляться. США, Египет и Израиль договорились о прекращении огня на юге Сектора Газа для эвакуации людей.
- Еще одна проблема наземной операции заключается в том, что в плену ХАМАС находятся 199 человек, которых боевики угрожают убить. Военные пытаются определить, где держат заложников на территории Сектора Газа.
- 16 октября в армии Израиля заявила, что ударила по месту дислокации и убили руководителя общей разведки ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге Газа.