Сначала чувствуют себя самоуверенными, – глава УГКЦ о том, прислушиваются ли к нему президенты
Святослав Шевчук возглавляет Украинскую греко-католическую церковь уже при троих президентах. Блаженнейший Святослав отметил, что главы государств по-разному хотели слышать или не слышать голос народа и церкви.
Источник:"Украинская правда"
Об этом глава УГКЦ сообщил в интервью. Он отметил, что при любом президенте церковь готова быть катализатором диалога. Однако у руководства страны отношение было разное к этому желанию.
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Власть не прислушивалась к голосу церкви, – Шевчук
Мы видели, что когда власть даже голоса церкви не хочет слышать, церкви, которая является голосом народа, тогда такая ситуация является прямо взрывоопасной. Это как раз было накануне Майдана,
– рассказал Шевчук.
При каденции президента-беглеца Виктора Януковича совет церквей, подчеркнул Блаженнейший, чувствовал глухую стену. После Януковича ситуация изменилась.
К голосу церквей прислушиваются во второй период каденции
Что интересно, знаете, и предыдущий президент Порошенко, и, я вижу, нынешний президент начинают прислушиваться к голосу церквей только во втором периоде своей каденции. Сначала все чувствуют себя очень самоуверенными: "Нам никто не нужен",
– заметил глава УГКЦ.
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Шевчук рассказал, что после Майдана Всеукраинский совет церквей, общественные активисты и волонтеры основали форум "Трансформация Украины". На нем должны были сформировать проект развития Украины как европейского государства. Однако сначала политики вообще не хотели слышать об этом. А приобщаться к проекту уже начали перед президентскими выборами, и даже создали межфракционную депутатскую группу.
Это один из таких примеров, как это происходит. Какого-то такого момента, когда бы мы пришли к власти и сказали: "Да, вы должны это сделать", и власть нас послушалась – я что-то не припоминаю,
– добавил глава УГКЦ.
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