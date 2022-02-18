Глава Закарпатской ОГА назвал россиян "братским народом": Шмыгаль пообещал принять меры
На днях глава Закарпатской облгосадминистрации назвал россиян "братским для Украины народом". Денис Шмыгаль пообещал изучить это заявление и принять при необходимости меры.
Соответствующее заявление о высказывании Виктора Микиты премьер-министр Денис Шмыгаль сделал 18 февраля во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, сообщает 24 канал.
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Заявления Микиты о "братских" россиянах
Во время заседания Закарпатского облсовета 16 февраля, которое транслировали в ютубе, его глава Виктор Микита отметил важность для украинцев объединяться, чтобы совместно противодействовать врагу – России. А тогда заявил о "братском" народе россиян.
Хотя там (в России – 24 канал) проживают и наши братья, это наши братья, действительно. Но руководство России на самом деле недружественно, оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение,
– отметил глава ОГА.
Но добавил, что у молодежи уже совсем другое отношение и восприятие государства-агрессора.
Слова главы Закарпатской ОГА проверят
После этого Шмыгаль сообщил, что в правительстве изучат слова Микиты о России и отреагируют соответственно.
Проведем исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, то предпримем соответствующие меры,
– заверил премьер.
Напомним, Виктор Микита стал главой Закарпатской ОГА в декабре 2021 года.
Выступление Микиты на заседании ОГА: смотрите видео (с 10:50)