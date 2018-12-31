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      По московскому времени на улицы Крыма выползет только пьяная оккупационная быдлота, – Чубаров

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      Председатель Меджлиса призвал жителей аннексированного Крыма встретить Новый год по киевскому времени
      Председатель Меджлиса призвал жителей аннексированного Крыма встретить Новый год по киевскому времени / Фото из открытых источников

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал жителей аннексированного Крыма встретить Новый год по киевскому, а не московскому времени.

      Об этом Рефат Чубаров написал у себя на Facebook-странице.

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      Рефат Чубаров обратился к пользователям на трех языках: украинском, крымско-татарском и русском.

      Я призываю каждого из вас, кто живет во временно оккупированном Крыму, выйти 31 декабря 2018 года в 24:00 по киевскому времени на свою улицу или двор (балкон, веранду) и отметить петардами, хлопушками, бенгальскими огнями вступление в 2019 год. Слава крымско-татарскому народу! Слава украинской нации! Слава Украине!,
      – написал Чубаров в Facebook.

      К слову, сейчас разница во времени между Киевом и Москвой составляет 1 час. Кроме того, аннексированный Крым оккупационная власть перевела на московское время.

      Знайте, по московскому времени на улицы и дворы Крыма выползет только пьяная оккупационная быдлота,
      – добавил Чубаров.

      Ранее 24 канал сообщал, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вблизи границ с Украиной. Так, на конец 2018 года страна-агрессор сосредоточила там около 53 тысяч военнослужащих.

      Теги: Новогодние праздники Новости Украины Новости Крыма Рефат Чубаров Новости России Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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