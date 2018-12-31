За московським часом на вулиці Криму виповзе лише п'яна окупаційна бидлота, – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав мешканців анексованого Криму зустріти Новий рік за київським, а не московським часом.

Про це Рефат Чубаров написав у себе на Facebook-сторінці.

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Рефат Чубаров звернувся до користувачів трьома мовами: українською, кримотатарською та російською.

Я закликаю кожного з вас, хто живе у тимчасово окупованому Криму, вийти 31 грудня 2018 року о 24.00 за київським часом на свою вулицю або двір (балкон, веранду) і відзначити петардами, хлопавками, бенгальськими вогнями вступ у 2019 рік. Слава кримськотатарському народу! Слава українській нації! Слава Україні!,

– написав Чубаров у Facebook.

До слова, нині різниця у часі між Києвом та Москвою складає 1 годину. Крім того, анексований Крим окупаційна влада перевела на московський час.

Знайте, за московським часом на вулиці і двори Криму виповзе лише п'яна окупаційна бидлота,

– додав Чубаров.

Раніше 24 канал повідомляв, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність поблизу кордонів з Україною. Так, на кінець 2018 року країна-агресор зосередила там близько 53 тисяч військовослужбовців.