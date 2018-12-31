12:09
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      За московським часом на вулиці Криму виповзе лише п'яна окупаційна бидлота, – Чубаров

      119 Читать новость на русском
      Голова Меджлісу закликав мешканців анексованого Криму зустріти Новий рік за київським часом
      Голова Меджлісу закликав мешканців анексованого Криму зустріти Новий рік за київським часом / Фото з відкритих джерех

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав мешканців анексованого Криму зустріти Новий рік за київським, а не московським часом.

      Про це Рефат Чубаров написав у себе на Facebook-сторінці.

      Читайте також: У Москві затримали ймовірного шпигуна США, – ФСБ

      Рефат Чубаров звернувся до користувачів трьома мовами: українською, кримотатарською та російською.

      Я закликаю кожного з вас, хто живе у тимчасово окупованому Криму, вийти 31 грудня 2018 року о 24.00 за київським часом на свою вулицю або двір (балкон, веранду) і відзначити петардами, хлопавками, бенгальськими вогнями вступ у 2019 рік. Слава кримськотатарському народу! Слава українській нації! Слава Україні!,
      – написав Чубаров у Facebook.

      До слова, нині різниця у часі між Києвом та Москвою складає 1 годину. Крім того, анексований Крим окупаційна влада перевела на московський час.

      Знайте, за московським часом на вулиці і двори Криму виповзе лише п'яна окупаційна бидлота,
      – додав Чубаров.

      Раніше 24 канал повідомляв, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність поблизу кордонів з Україною. Так, на кінець 2018 року країна-агресор зосередила там близько 53 тисяч військовослужбовців.

      Теги: Новини України Новорічні свята Анексія Криму Новини Росії Рефат Чубаров Новини Криму
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      сьогодні , 12:00 Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      Ольга Черненко 33
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      сьогодні , 11:01 Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      Яніна Ткачук 6477
      Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      сьогодні , 10:00 Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      Роман Маселко 202
      Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці
      сьогодні , 09:32 Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці
      2785
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На Полтавщині через снігопад закрили дороги і школи: фото і відео
       25 грудня , 20:23
      Віце-президент США вкотре попросив Януковича прибрати силовиків з вулиць
       5 лютого 2014 , 08:44 21
      Suzuki за $6000 став лідером продажів
       13 серпня , 17:40
      Головні новини футболу 18 грудня: Моурінью звільнений Манчестер Юнайтед, Борусія Д зазнала першої поразки в чемпіонаті
       19 грудня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук