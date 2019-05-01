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      Глава МИД Польши напомнил Европе о серьезной угрозе со стороны России

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      Глава МИД Польши напомнил Европе о серьезной угрозе со стороны России
      / Фото из открытых источников

      Россия и ее агрессивная политика представляют основную угрозу для стран Центральной Европы. Вместе Украина, Молдова и Грузя нуждаются в поддержке против этой агрессии.

      Об этом говорили глава МИД Польши Яцек Чапутович на совместной пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом, пишет PAP.

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      При этом польский министр отметил, что обе страны одинаково оценивают угрозы, идущие с востока. Чапутович также отметил что в 10-летие Восточного партнерства Польша хочет, чтобы этот проект стал "привлекательной формой сотрудничества с близкими соседями". Глава польской дипломатии отметил необходимость развития отраслевого сотрудничества в рамках партнерства.

      В то же время латвийский политик подчеркнул, что партнеры ЕС на Востоке, такие как Украина, Молдова и Грузия, нуждаются в поддержке не только в сфере реформ, но и в борьбе с агрессивными действиями России.

      В этом контексте он упомянул решение Москвы об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донбасса и объявлении возможного внедрения подобных решений для всех граждан Украины.

      Отметим, Чапутович поддерживает военное присутствие НАТО в Черноморском регионе из-за эскалации со стороны России.

      Что такое Восточное партнерство? Это внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину. "Восточное партнерство" как политика ЕС по построению отношений с соседними странами в регионе Восточной Европы и Южного Кавказа было основано в 2009 году и с тех пор прошло ряд значительных трансформаций.

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Евросоюз Новости России Новости Польши
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